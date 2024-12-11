В московской школе прошел концерт в честь юбилея центра Каюма Насыри

В московской школе №1186 имени М. Джалиля прошел концерт в честь 10-летия открытия образовательно-культурного центра института Каюма Насыри.

Как сообщает полпредство РТ, в концерте поучаствовали школьные коллективы. Также для гостей организовали круглый стол, модератором которого выступил замполномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин.

В мероприятии также поучаствовали директор школы Ольга Гасанова, директор Центра им. К.Насыри при КФУ Альфия Юсупова и другие.

Центр открыли 17 декабря 2014 года. Институт К. Насыри - основное структурное подразделение Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Центр занимается поддержкой, популяризацией и развитием татарского языка и культуры в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Методистом Института Каюма Насыри в Москве с 2022 года является Альбина Валиева.

фото: полпредство РТ