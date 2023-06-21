В Московской области упали два беспилотника

Сегодня утром в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали два беспилотника, сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», – указано в сообщении.

Отмечается, что на месте работают спецслжбы, ведется проверка, территория оцеплена.