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В Московской области упали два беспилотника
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Сегодня утром в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали два беспилотника, сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале.
«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», – указано в сообщении.
Отмечается, что на месте работают спецслжбы, ведется проверка, территория оцеплена.
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