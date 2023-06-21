news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 21 июня 2023 08:22

В Московской области упали два беспилотника

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Сегодня утром в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец упали два беспилотника, сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», – указано в сообщении.

Отмечается, что на месте работают спецслжбы, ведется проверка, территория оцеплена.

#подмосковье #беспилотники
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное