Сегодня утром система ПВО в очередной раз отразила попытку ВСУ атаковать объекты на территории России при помощи беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит в 7.30 утра в небе на территории Подольского городского округа Московской области.

Как сообщил Собянин, на месте падения обломков, по предварительной информации, нет пострадавших и разрушений. На месте работают специалисты экстренных служб.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.