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В Московской области система ПВО сбила украинский беспилотник
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Сегодня утром система ПВО в очередной раз отразила попытку ВСУ атаковать объекты на территории России при помощи беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит в 7.30 утра в небе на территории Подольского городского округа Московской области.
Как сообщил Собянин, на месте падения обломков, по предварительной информации, нет пострадавших и разрушений. На месте работают специалисты экстренных служб.
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