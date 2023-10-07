В московской области сбили беспилотник, направлявшийся в сторону аэропортов

Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в Московской области, сообщает Министерство обороны РФ.

По их информации, беспилотник направлялся в сторону аэропортов «Внуково» и «Шереметьево», но был сбит в Истринском городском округе.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром в аэропортах столицы задержали 17 авиарейсов, ещё 5 рейсов отменили.