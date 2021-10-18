В Московской области появится первый детский госпиталь

Первый современный детский госпиталь появится в Московской области, заявил глава региона Андрей Воробьев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.

«Это будет современный, наполненный серьезными специалистами, врачами госпиталь, который будет лечить детей», — сказал губернатор Московской области, поблагодарив Правительство РФ за оказанную поддержку.

Он также обратил внимание на то, что в связи с ростом количества детей в регионе активно строятся образовательные учреждения. По словам главы Подмосковья, в 2021 году планируется сдать в эксплуатацию 50 школ.

«У нас контингент детей за последние восемь лет вырос на полмиллиона человек. Мы активно строим школы. В 2019 году мы заложили 50 школ, соответственно, в 2021 году сдаем 50 школ, плюс еще 15 пристроек. Но их не хватает, я должен это признать. И благодаря федеральной поддержке и основываясь на нашем бюджете, мы строим следующие 50. Детские сады и школы в Подмосковье мы строим очень активно, для того чтобы не то что второй смены не допустить, а то, о чем Вы говорите, — чтобы качество образования, и в период учебы и после учебы, тоже было на высоком, достойном уровне», — рассказал Воробьев.