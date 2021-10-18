В Московской области появится два проекта по цифровизации услуг

Для реализации программы цифровизации в Московской области разрабатывается два проекта по оказанию электронных услуг, заявил глава региона Андрей Воробьев, передает пресс-служба Кремля.

«Раньше ты должен был бегать в кабинеты, писать заявления, ребенок родился — в ЗАГС идти и так далее. Мы сейчас все это делаем в цифре, и первый блок — рождение — в роддоме семья получает и свидетельство, и СНИЛС, в общем, все необходимые [документы], порядка десяти справок», — сказал губернатор на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также отметил, что второй проект, «Скоро в школу», будет направлен на многодетные семьи.

«Чтобы не было больше ни очередей, ни каких-то неудобств для человека, мы в течение следующего календарного года полностью внедрим эти услуги, это будет человеку приходить автоматом», — рассказал Воробьев.

По словам главы региона, в Подмосковье также уделяется особое внимание оцифровке.

«И готовы Вам представить, что такая система работает в Подмосковье, мы этому уделяем большое внимание — оцифровке. И, соответственно, в клубах долголетия мы тоже людей наших старших обучаем, если у кого-то есть какие-то трудности с пользованием телефоном или компьютером. Это тоже очень востребованная опция. Мы хотим здесь быть максимально удобными для каждого человека», — подчеркнул он.

В указе 21 июля 2020 года о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года Президент РФ Владимир Путин определил цифровую трансформацию как одну из ключевых задач развития и поручил увеличить количество социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%.