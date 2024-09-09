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Происшествия 9 сентября 2024 13:55

В Московской области потерпел крушение самолет Ан-2

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В Рузском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-2. Внутри воздушного судна находился экипаж из двух человек. По предварительным данным, экипаж погиб. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.

По данным СМИ, самолет Ан-2 использовался местным парашютным клубом. Предварительно известно, что трагедия произошла во время выполнения тренировочного полета неподалеку от Рузы.

#крушение самолета
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