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В Московской области потерпел крушение самолет Ан-2
В Рузском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-2. Внутри воздушного судна находился экипаж из двух человек. По предварительным данным, экипаж погиб. Об этом РИА Новости рассказали в экстренных службах.
По данным СМИ, самолет Ан-2 использовался местным парашютным клубом. Предварительно известно, что трагедия произошла во время выполнения тренировочного полета неподалеку от Рузы.
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