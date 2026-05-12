В Московской области на складе тушат пожар площадью 1600 кв. м
В Московской области тушат пожар на складе. Площадь возгорания – 1600 квадратных метров, сообщает ТАСС.
Ангар склада загорелся в городе Долгопрудном. Изначально площадь распространения огня оценивалась в 600 кв. м.
«Площадь пожара в Долгопрудном, по уточненной информации, – 1 600 кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. Огонь перешел на соседние строения», – рассказали в пресс-службе МЧС России.
В настоящее время пожар локализован.