В Московской области модернизировали АЗС «Татнефть»

АЗС «Татнефть» в Волоколамске Московской области, расположенной на Рижском шоссе, 6, модернизировали. Заключение о соответствии проектной документации застройщику ООО «Татнефть-АЗС-Запад» выдал Главгосстройнадзор Подмосковья.

Как сообщили в пресс-службе исполнительного органа, на вышеупомянутой АЗС площадью 837 «квадратов» построили станции для заправки газом и привели внешний вид заправки в соответствие с визуальным оформлением компании.

Уточняется, что открытие модернизированной заправочной станции позволило создать дополнительно 8 рабочих мест.

Работы продолжались пять месяцев.

«Всего с начала года под надзором Главгосстройнадзора в регионе построили и реконструировали 5 автозаправочных станций», — говорится в сообщении.