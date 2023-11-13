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В Московской области модернизировали АЗС «Татнефть»
АЗС «Татнефть» в Волоколамске Московской области, расположенной на Рижском шоссе, 6, модернизировали. Заключение о соответствии проектной документации застройщику ООО «Татнефть-АЗС-Запад» выдал Главгосстройнадзор Подмосковья.
Как сообщили в пресс-службе исполнительного органа, на вышеупомянутой АЗС площадью 837 «квадратов» построили станции для заправки газом и привели внешний вид заправки в соответствие с визуальным оформлением компании.
Уточняется, что открытие модернизированной заправочной станции позволило создать дополнительно 8 рабочих мест.
Работы продолжались пять месяцев.
«Всего с начала года под надзором Главгосстройнадзора в регионе построили и реконструировали 5 автозаправочных станций», — говорится в сообщении.
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