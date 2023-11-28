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В мошенничестве обвинили нижнекамца, который за 130 тысяч обещал помочь с покупкой прав
Жителю Нижнекамска предъявили обвинение в мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, осенью к мужчине, который утверждал, что имеет серьезные связи в полиции, обратился знакомый и попросил, чтобы тот помог получить права двум его приятелям без сдачи теории и практики. Тот согласился и велел, чтобы мужчины передали ему 65 и 72 тысячи рублей, которые он якобы передаст правоохранителям.
В итоге деньги злоумышленник получил, но помогать не стал, а присвоил средства. Тогда его знакомый обратился в полицию.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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