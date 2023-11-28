В мошенничестве обвинили нижнекамца, который за 130 тысяч обещал помочь с покупкой прав

Жителю Нижнекамска предъявили обвинение в мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, осенью к мужчине, который утверждал, что имеет серьезные связи в полиции, обратился знакомый и попросил, чтобы тот помог получить права двум его приятелям без сдачи теории и практики. Тот согласился и велел, чтобы мужчины передали ему 65 и 72 тысячи рублей, которые он якобы передаст правоохранителям.

В итоге деньги злоумышленник получил, но помогать не стал, а присвоил средства. Тогда его знакомый обратился в полицию.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.