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Руc Тат
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Происшествия 28 ноября 2023 16:12

В мошенничестве обвинили нижнекамца, который за 130 тысяч обещал помочь с покупкой прав

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Жителю Нижнекамска предъявили обвинение в мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, осенью к мужчине, который утверждал, что имеет серьезные связи в полиции, обратился знакомый и попросил, чтобы тот помог получить права двум его приятелям без сдачи теории и практики. Тот согласился и велел, чтобы мужчины передали ему 65 и 72 тысячи рублей, которые он якобы передаст правоохранителям.

В итоге деньги злоумышленник получил, но помогать не стал, а присвоил средства. Тогда его знакомый обратился в полицию.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#Мошенничество
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