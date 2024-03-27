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В Мосбирже опубликовали режим работы на майские праздники
Мосбиржа будет закрыта для торгов на всех рынках 28 апреля, а также 1, 4, 5 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.
В субботу, 27 апреля, торги будут вестись в обычном режиме.
29–30 апреля и 10 мая торги организуют на рынках валют и драгоценных металлов, а также на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов. Также возможность торговать будет на срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).
В рабочие дни 2–3 мая и 6–8 мая торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ будут проводить по действующему регламенту.
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