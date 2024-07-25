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В море у берегов Стамбула нашли начиненный взрывчаткой гидроцикл
У побережья Стамбула в районе Чаталджа спасатели заметили в море подозрительный гидроцикл, который, по предварительным данным, может принадлежать украинскому флоту и нести потенциальную угрозу, сообщает РИА Новости.
Согласно информации, переданной турецким телеканалом Haber Global, обнаруженный гидроцикл, предположительно, начинен взрывчаткой.
После обнаружения спасатели немедленно сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место специалисты извлекли гидроцикл из воды для более тщательного осмотра. Предварительная проверка показала, что аппарат оснащен камерами и действительно содержит взрывчатые вещества.
В связи с потенциальной опасностью находки, было принято решение о передаче гидроцикла военным специалистам. Они проведут детальное обследование объекта в специально отведенном безопасном месте.
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