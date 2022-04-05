В Мордовии появится филиал Молодежного театра на Булаке

Молодежный театр на Булаке откроет филиал в Саранске. Новый театр будет функционировать согласно концепции и стратегии казанского театра.

«На новой площадке мы запустим наши ключевые спектакли, а позже создадим новые постановки. Тем самым у театра будет свой уникальный репертуар. Перед этим предстоит собрать команду, которая будет все это реализовывать. Планируем, что на места будут взяты преимущественно жители Мордовии», — рассказал руководитель театра Алексей Степанцов.

Он подчеркнул, что важно аккумулировать силы республики, которая богата на креативную молодежь.

«В планах — набрать в труппу местных актеров, передать им наш опыт, привезти к нам в Казань, чтобы они могли воочию увидеть нашу работу», — поделился Степанцов.

Сейчас руководство подыскивает место, где появится новое театральное пространство. Открытие театра планируется на 2022–2023 годы.

Реализация проекта стала возможной благодаря финансированию фонда президентских инициатив. Общая сумма расходов на реализацию проекта составит около 25 млн рублей.

Напомним, что Театр на Булаке — негосударственное культурное учреждение, которое позиционируется как центр творческих инициатив.