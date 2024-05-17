В Мордовии обсудили реализацию Стратегии нацполитики России в регионах ПФО

Актуальные вопросы и задачи органов исполнительной власти по реализации Стратегии государственной национальной политики России до 2025 года в ПФО обсудили на семинаре-совещании в Саранске. С заместителями глав регионов и руководителями органов власти в округе встретился заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, сообщает пресс-служба полпредства.

Представители субъектов также рассмотрели вопросы поддержки участников специальной военной операции, вынужденных переселенцев, социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, а также гармонизации межнациональных отношений в регионах Приволжья.

Буренков отметил, что в Приволжском федеральном округе необходимо обеспечить качественное взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления и этнокультурных объединений. Это позволит повысить качество и оперативность урегулирования потенциальных межэтнических конфликтов и обеспечить сохранение традиционной культуры.

Совещание проводится ежегодно в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Президента России в ПФО