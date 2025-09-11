В Мордовии нашли дождевик весом 4 килограмма

В Темниковском районе Мордовии многодетная семья Висюлькиных обнаружила необычную находку – гигантский гриб-дождевик весом 4 килограмма. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Как рассказала мама Елена Висюлькина, гриб заметила бабушка, когда они возвращались с поля из леса. Подойдя ближе, семья увидела огромный дождевик, а неподалеку нашли еще три гриба. Их вес составил 2 и дважды по 1,5 килограмма.

По словам женщины, подобные находки у них бывали и раньше: несколько лет назад они встречали дождевик весом 3 килограмма, а в этом году удалось найти рекордный – на килограмм больше.

Из собранных грибов семья приготовила жаркое, которое, по словам хозяйки, по вкусу напомнило курицу. Она подчеркнула, что в пищу пригодны только дождевики с плотной белой мякотью, а желтоватые экземпляры употреблять нельзя.