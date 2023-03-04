В Монголии произошло два сильных землетрясения неподалеку от границы с Россией

Рядом с российской границей в Монголии произошло два землетрясения. Магнитуда первого составила 5,1, а второго — 4,5. Об этом со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает ТАСС.

Оба раза толчки произошли в районе озера Хубсугул.

«Зарегистрировано землетрясение — 51.07 северной широты, 100.02 восточной долготы. <...> Энергетический класс: 12.2», — отмечается в сообщении.