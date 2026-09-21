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Культура 21 сентября 2026 15:25

В MOÑ покажут «Уроки татарского» от лауреата «Золотой маски»

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Театральная площадка MOÑ совместно с Anna Bistrot представит новый проект – спектакль-фарс с элементами абсурда «Кызыклы шәкерт / Уроки татарского» режиссера Тимура Кулова. Премьера состоится 2 октября.

Спектакль создан по роману Магины Бумагиной «Подвал моей культуры». Этот текст впервые поставят на сцене. Зрители окажутся в одном подвале с режиссером и актером и попытаются понять, где они – в заточении или в убежище.

В спектакле заняты артисты Нурбек Батулла, Ильнур Гарифуллин, Рустем Гайзуллин и Миляуша Шайхутдинова.

Проект реализуется при поддержке Комиссии по языкам при Раисе РТ.

После спектакля в Anna Bistrot пройдет вечер с командой спектакля. Гости смогут обсудить спектакль, а также пообщаться с актерами и режиссером постановки.

В 2024 году спектакль «Приключения Рустема» в постановке Тимура Кулова принес Татарскому ТЮЗ им. Кариева специальный приз национальной театральной премии «Золотая маска».

#MOÑ
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