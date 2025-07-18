В Молпарламенте РТ предложили запретить продажу вейпов и электронных сигарет в России

В Госдуму Российской Федерации следует направить проект закона «О запрете распространения электронных курительных смесей», который предполагает полный запрет продажи вейпов и электронных сигарет. С таким предложением на заседании Молодежного парламента РТ выступил член комиссии Молпарламента РТ по развитию гражданского общества и вопросам общественных объединений Виктор Воропаев.

«Мой законопроект касается вейпов и электронных сигарет, которые имитируют безвредность. При этом они опасны тем, что яркой упаковкой, сладким запахом и бесконтрольностью продажи привлекают несовершеннолетних. После моего предложения о полном запрете продажи многие общественники и политики сказали мне, что это в России невозможно, но, по моему мнению, в целях поддержания здоровья жителей России это необходимо. Тем более такой опыт уже есть в некоторых зарубежных странах», – заявил он.

Виктор Воропаев провел несколько рейдов в магазины, продающие такую продукцию. В большинстве из них были выявлены нарушения, связанные с отсутствием маркировки, продажей вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним, открытыми витринами с никотиносодержащей продукцией и многие другие.

В поддержку этого законопроекта выступил и заместитель главного врача по детской наркологии республиканского наркологического диспансера Степан Криницкий. По его словам, электронные сигареты и вейпы особенно опасны для организма из-за того, что содержат в себе тяжелые металлы.

«Согласно многократно подтвержденным медицинским исследованиям, спектр химических веществ, которые находятся в вейпах и электронных сигаретах, наносит огромный вред здоровью. В частности, в них есть тяжелые металлы. Спираль изготовлена из вольфрама, свинца и других сплавов. Они преобразуются в соли тяжелых металлов, вызывающих поражение центральной нервной системы», – пояснил врач.

Кроме того, в вейпах и электронных сигаретах присутствуют вещества, поражающие легкие, а также никотин, вызывающий зависимость, заключил он.

Законопроект был практически единогласно поддержан Молодежным парламентом РТ и будет направлен в Госсовет республики.