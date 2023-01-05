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Общество
5 января 2023  00:32
Эльза Кузнецова

В Молодежном парке Буинска пройдет фестиваль «Рождественское настроение»

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В Молодежном парке Буинска пройдет фестиваль «Рождественское настроение»

В Молодежном парке города Буинска Центр культурного развития представит программу «Рождественское настроение». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Буинского района.

Программа включает привычные зимние забавы, театрализованное представление на рождественскую тематику, концерт. К посетителям также выйдут главные волшебники зимних праздников — Дед Мороз и Снегурочка.

Кроме того, в Буинске ежедневно проходит праздничная программа на трех городских площадках. Местные работники культуры подготовили концерты и представления до самого старого Нового года, 13 января.

Концерты начинаются в 18.00 в Центральном и Молодежном парках, а также в парке Сахарного завода. Ежедневно общественные пространства посещают не менее 100 человек. Кадрами гуляний в своем Telegram-канале поделился глава Буинского района Ранис Камартдинов. 

«Каждый день программа ждет в парках Центральном и Молодежном, а также в парке у Сахарного завода. Оставляйте оливье! Присоединяйтесь», — пригласил подписчиков на гулянья глава муниципального образования. 

Как уточнили в пресс-службе района, в Центральном и Молодежном парках выступают работники сферы культуры, в парке Сахарного завода — отдела образования. Так, в ближайшие дни в Молодежном ожидается выступление Буинской детской школы искусств с программой «Вьюговей» от центра культурного развития «Новогодняя сказка», а в Центральном презентуют программы от сельских домов культуры.

Фото, видео: пресс-служба Буинского района РТ.

#Буинский район
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