В Молодежном парке Буинска пройдет фестиваль «Рождественское настроение»

В Молодежном парке города Буинска Центр культурного развития представит программу «Рождественское настроение». Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Буинского района.

Программа включает привычные зимние забавы, театрализованное представление на рождественскую тематику, концерт. К посетителям также выйдут главные волшебники зимних праздников — Дед Мороз и Снегурочка.

Кроме того, в Буинске ежедневно проходит праздничная программа на трех городских площадках. Местные работники культуры подготовили концерты и представления до самого старого Нового года, 13 января.

Концерты начинаются в 18.00 в Центральном и Молодежном парках, а также в парке Сахарного завода. Ежедневно общественные пространства посещают не менее 100 человек. Кадрами гуляний в своем Telegram-канале поделился глава Буинского района Ранис Камартдинов.

«Каждый день программа ждет в парках Центральном и Молодежном, а также в парке у Сахарного завода. Оставляйте оливье! Присоединяйтесь», — пригласил подписчиков на гулянья глава муниципального образования.

Как уточнили в пресс-службе района, в Центральном и Молодежном парках выступают работники сферы культуры, в парке Сахарного завода — отдела образования. Так, в ближайшие дни в Молодежном ожидается выступление Буинской детской школы искусств с программой «Вьюговей» от центра культурного развития «Новогодняя сказка», а в Центральном презентуют программы от сельских домов культуры.