В молодежный день форума ТЭФ-2024 студенты встретятся с работодателями

В ходе Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) будет организован молодежный день. Студенты татарстанских вузов смогут познакомиться с потенциальными работодателями и определиться с местом будущей работы. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Пройдет большая сессия на тему подготовки персонала совместно с Казанским энергетическим университетом. Будут присутствовать руководители кадрового направления всех филиалов Россетей. Вопрос подготовки кадров имеет больше значение», – сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

По данным спикера, в работе форума примут участие представители энергетических компаний Интер РАО, «Газпромэнергохолдинг», «СИБУР», Росатом, Т-Плюс, «Силовые машины», «Системный оператор». Для студентов в молодежный день подготовлена интерактивная программа в виде квестов и викторин, будут подведены итоги молодежного республиканского конкурса «Мы выбираем энергоэффективность».

«В третий молодежный день студенты вузов познакомятся с работодателями. В нем примут участие руководители, директора по персоналу и начальники отделов по работе с персоналом самых крупных компаний. Пройдет отбор будущих потенциальных сотрудников, в которых компании готовы вкладываться. Всегда третий день проходит очень эффективно и насыщенно», – добавил первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев.

ТЭФ-2024 пройдет с 3 по 5 апреля на территории МВЦ «Казань Экспо». Участие в нем подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.