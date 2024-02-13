В Молодежной ассамблее народов РТ рассказали, какие проекты будут реализованы в 2024 году

В Молодежной ассамблее народов Татарстана рассказали о проектах, которые планируется реализовать в этом году. Об этом сообщила заместитель председателя этой организации Диляра Дамар на отчетно-выборной конференции.

Предполагается запустить проект по популяризации татарского молодежного театра «Мирас», провести республиканский слет марийской молодежи «Храни традиции», молодежный фестиваль чувашской культуры «Аталан», фестиваль мордовской культуры «Там на реке Рав», республиканский конкурс удмуртской культуры «Мудорвай» и межрегиональный конкурс песен и мелодекламации «Голоса Поволжья».

«В своей работе особое внимание уделяем на разработку новых идей и проектов для привлечения молодежи в этно-культурную деятельность», – заявила Дамар.

Она также отметила, что по инициативе Президента России Владимира Путина с 1 по 7 марта в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи. От Татарстана поедет делегация в составе 225 молодых активистов.

«Отрадно, что команда Молодежной ассамблеи тоже примет участие в этом историческом событии», – подчеркнула спикер.

Председатель Молодежной ассамблеи народов России «Мы – россияне» Дина Громатикополо добавила, что команда Молодежной ассамблеи народов Татарстана «очень заметна на федеральном уровне».

«Результаты – это совместная работа органов власти, общества, молодежи, вузов. Эта эффективная работа на федеральном уровне заметна, и во многом является примером. Линия формирования мира в межнациональной среде – это очень тонкая вещь, где без наставников не обойтись. И в Татарстане эта система хорошо выстроена», – заметила она.