news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 декабря 2024 10:55

В молочном цеху в Татарстане обнаружили бруцеллез – производство закрыли на 60 суток

Скопировать ссылку

Фото: ГУФССП РТ

В Рыбной Слободе суд временно закрыл молочный цех после того, как специалисты Роспотребнадзора выявили у коров опасное заболевание – бруцеллез. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

На индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. Производство закрыли на 60 суток для устранения нарушений.

Судебные приставы отделения по Рыбно-Слободскому району обеспечили исполнение решения суда: они предупредили владельца о последствиях возобновления деятельности, убедились, что цех полностью освобожден от сотрудников и продукции, а затем опечатали входные двери.

#Роспотребнадзор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100