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В молочном цеху в Татарстане обнаружили бруцеллез – производство закрыли на 60 суток
В Рыбной Слободе суд временно закрыл молочный цех после того, как специалисты Роспотребнадзора выявили у коров опасное заболевание – бруцеллез. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
На индивидуального предпринимателя составили протокол об административном правонарушении. Производство закрыли на 60 суток для устранения нарушений.
Судебные приставы отделения по Рыбно-Слободскому району обеспечили исполнение решения суда: они предупредили владельца о последствиях возобновления деятельности, убедились, что цех полностью освобожден от сотрудников и продукции, а затем опечатали входные двери.
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