В Молдове собираются запретить работу некоторых российских авиакомпаний

Власти Молдовы хотят вести запрет на полеты для авиакомпаний из более чем 20 стран, в том числе для многих перевозчиков из России. Соответствующий законопроект подготовило Министерство инфраструктуры и регионального развития страны.

Портал Esp.md поясняет, что вынесенный на общественное обсуждение документ призван привести национальное законодательство в сфере гражданской авиации в соответствие с нормами Европейского Союза.

В случае принятия новеллы многим авиакомпаниям из России, Армении, Афганистана, Ирана, Конго, Кыргызстана, Ливии, Судана, Танзании и ряда других государств будет запрещено работать в воздушном пространстве Молдовы.

Запрет может затронуть таких российских перевозчиков, как «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Авиакомпания Smartavia», «ИрАэро», «Уральские авиалинии», АЛРОСА, NordStar, «РусЛайн», «Ямальские авиалинии», NordWind, «Икар», «АйФлай», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», СКОЛ и «ЮТэйр».

Запрещены будет и полеты FlyOne Armenia — компания входит в ту же группу, что и молдавский перевозчик FlyOne, на что обратило внимание РИА Новости.

Общественное обсуждение законопроекта и прием связанных с ним предложений продлится до 9 января.