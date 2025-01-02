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В Молдове собираются запретить работу некоторых российских авиакомпаний
Власти Молдовы хотят вести запрет на полеты для авиакомпаний из более чем 20 стран, в том числе для многих перевозчиков из России. Соответствующий законопроект подготовило Министерство инфраструктуры и регионального развития страны.
Портал Esp.md поясняет, что вынесенный на общественное обсуждение документ призван привести национальное законодательство в сфере гражданской авиации в соответствие с нормами Европейского Союза.
В случае принятия новеллы многим авиакомпаниям из России, Армении, Афганистана, Ирана, Конго, Кыргызстана, Ливии, Судана, Танзании и ряда других государств будет запрещено работать в воздушном пространстве Молдовы.
Запрет может затронуть таких российских перевозчиков, как «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Авиакомпания Smartavia», «ИрАэро», «Уральские авиалинии», АЛРОСА, NordStar, «РусЛайн», «Ямальские авиалинии», NordWind, «Икар», «АйФлай», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», СКОЛ и «ЮТэйр».
Запрещены будет и полеты FlyOne Armenia — компания входит в ту же группу, что и молдавский перевозчик FlyOne, на что обратило внимание РИА Новости.
Общественное обсуждение законопроекта и прием связанных с ним предложений продлится до 9 января.
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