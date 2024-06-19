В Молдове собираются наказать спортсменов за участие в Играх БРИКС

Эмблема Минобрнауки Молдовы

Изображение: пресс-служба Минобрнауки Молдовы

Власти Молдовы хотят наказать атлетов, ставших участниками проходящих в Казани Спортивных игр стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки этой страны.

«Министерство запросило разъяснения у федераций, к которым принадлежат спортсмены, — Ассоциации борьбы на поясах, Федерации дзюдо, Федерации самбо, Федерации художественной гимнастики», — отметили в ведомстве.

Если в результате внутреннего расследования окажется, что федерации сознательно допустили участие молдавских спортсменов в Играх БРИКС, их финансирование могут сократить или вовсе приостановить.

В министерстве также добавили, что федерации обязаны согласовывать участие членов национальных команд в международных соревнованиях за 14 дней до их начала. Если атлеты участвовали в состязаниях без одобрения, их могут исключить из состава национальных сборных.

При этом, по мнению молдавских чиновников, Игры БРИКС «нарушают положения Олимпийской хартии — документа, регулирующего организацию, действия и функционирование Олимпийского движения».

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. Соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.