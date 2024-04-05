В Молдавии заявили об обнаружении обломков российского дрона

4 апреля в Молдавии, неподалеку от границы с Украиной, были обнаружены обломки дрона, похожего на «Герань-2». Беспилотник принадлежал России, объявил в соцсети Х молдавский МИД.

В течение последних дней обломки изучали специалисты.

«Мы решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника <...> Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдавия поддерживает Украину», — отмечается в сообщении в соцсети.

Предыдущий инцидент, о котором упоминалось в сообщении, произошел 17 февраля. Тогда, по данным молдавских пограничников, обломки были обнаружены рядом с селом Новая Этулия, что расположено в 2 км от границы с Украиной.