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В Молдавии заявили об обнаружении обломков российского дрона
4 апреля в Молдавии, неподалеку от границы с Украиной, были обнаружены обломки дрона, похожего на «Герань-2». Беспилотник принадлежал России, объявил в соцсети Х молдавский МИД.
В течение последних дней обломки изучали специалисты.
«Мы решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника <...> Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдавия поддерживает Украину», — отмечается в сообщении в соцсети.
Предыдущий инцидент, о котором упоминалось в сообщении, произошел 17 февраля. Тогда, по данным молдавских пограничников, обломки были обнаружены рядом с селом Новая Этулия, что расположено в 2 км от границы с Украиной.
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