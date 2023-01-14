В Молдавии заявили о падении обломков ракеты недалеко от границы с Украиной

На севере Молдавии упали обломки ракеты, их обнаружили недалеко от границы с Украиной, пишет Telegraph со ссылкой на заявление МВД республики. Обломки нашли в районе села Ларги в Бричанском районе, следует из публикации.

Уточняется, что обломки ракеты обнаружены пограничным патрулем КПП «Ларга». Вместе с тем СМИ сообщают о взрывах в украинских городах, в частности, в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке и других.

Напомним, подобные случаи с падением ракет в Молдавии уже были – так, в декабре прошлого года сообщалось о падении на территории республики неразорвавшейся упавшей ракеты. А в ноябре прошлого года две ракеты упали на территории польского села Пшеводув, в результате чего погибли два человека.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине военную спецоперацию по указу Президента Владимира Путина. С 10 октября прошлого года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Путин назвал их ответом на преступные действия киевского режима, напомнив, что удары РФ начала наносить после теракта на Крымском мосту 8 октября.