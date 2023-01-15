В Молдавии обнаружили фрагменты ракеты с 80 кг взрывчатки на границе с Украиной

Молдавские пограничники обнаружили фрагменты упавшей накануне ракеты, в том числе ее боевую часть, на границе с Украиной. Об этом со ссылкой на МВД Молдавии сообщает РИА Новости.

Обломки были найдены в районе Бричаны. По данным ведомства, это третий случай падения фрагментов ракет на территории республики.

«Утром патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, которую пришлось расширить, так как оперативные группы правоохранительных органов обнаружили боевую часть ракеты, она снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что об обнаружении взрывчатки оповещена украинская сторона.