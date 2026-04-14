news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
14 апреля 2026 16:53

В МОК отреагировали на допуск российских пловцов с флагом и гимном России

Читайте нас в
Телеграм
Фото: "Татар-Информ"

Международный олимпийский комитет прокомментировал решение World Aquatics снять ограничения с российских и белорусских спортсменов, допустив их до турниров с национальным флагом и гимном.

«Каждая федерация принимает соответствующие решения самостоятельно. Международные федерации являются единственными организациями, ответственными за проведение международных соревнований вне Олимпийских игр», — заявили в МОК.

Напомним, Международная федерация водных видов спорта /World Aquatics/ полностью восстановила в правах спортсменов из России и Беларуси. Согласно решению World Aquatics, спортсмены РФ и РБ допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой федерации с использованием национальной символики России и Белоруссии. Это кастается плавания, плавания на открытой воде, прыжках в воду, водном поло и синхронного плавания.

#плавание #FINA
news_right_1
news_right_2
news_bot
