На главную ТИ-Спорт 2 марта 2026 18:15

В МОК не комментируют ситуацию о потенциальных санкциях к участникам конфликта в Иране

Фото: fifa.com

В МОК не ответили на вопрос о возможных санкциях по отношению к Израилю и союзникам после начала боевых действий в Иране. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС как первоисточник.

28 февраля Израиль и США нанесли серию ударов по территории Ирана. Это привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи. После чего Исламская Республика объявила о проведении ответной операции и совершила серию ракетных обстрелов в Израиле и баз США на Ближнем Востоке и в Дубае.

Все российские спортсмены и команды были отстранены в 2022 году от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В настоящий момент спортсмены из России могут участвовать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. Также недавно на мировые турниры были допущены с собственной символикой некоторые молодежные сборные страны.

Ближайшие крупные международные турниры пройдут в США, Канаде и Мексике. Летом стартует чемпионат мира по футболу. Летние Олимпийские игры запланированы в Лос-Анджелесе в 2028 году.

