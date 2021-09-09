В модуле «Звезда» на МКС ночью сработала пожарная сигнализация

Ночью в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает ТАСС.

Астронавт Олег Новицкий около 5.00 по московскому времени рассказал подмосковному Центру управления полетами о том, что на модуле сработала сигнализация. Экипаж увидел дым и почувствовал запах гари.

Позже специальные приборы установили, что в медицинском шкафу находятся вредные вещества. Также космонавт Тома Песке заявил о том, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент из-за включенной вентиляции.

Служебный модуль «Звезда» состыковался с модулем «Заря» 26 июля 2000 года.

Он был разработан РКК «Энергия». На сегодняшний день «Звезда» является жилым модулем Международной космической станции.