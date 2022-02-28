В модернизацию школьных столовых Казани за три года вложили почти 700 млн рублей

В татарстанской столице продолжается процесс масштабной модернизации школьных столовых. За последние три года на эти цели использовали почти 700 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Департамента продовольствия и социального питания мэрии Казани Рима Мухамедшина.

Она отметила, что в 2021 году организация обеспечивала питание для 286 тыс. человек на площадках 1065 учреждений. Речь идет о 367 школах, 681 детском саде и девяти больницах в Казани и районах республики.

«В Казани продолжает действовать начатый в 2019 году второй этап программы реформирования школьного питания. Всего за три года в данные мероприятия за счет средств города и департамента было вложено 402 млн рублей», — рассказала докладчица.

Кроме того, прошедшим летом в рамках реализации федеральной программы по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием из республиканского бюджета было выделено 297,4 млн рублей. Отремонтированы 43 столовые.

«В модернизацию школьных столовых за три года вложено почти 700 млн рублей», — подчеркнула Мухамедшина.

По ее словам, с сентября 2021 года в формате «школьных ресторанов» работают уже 113 столовых. Благодаря проведенным работам, увеличению площадей и открытию новых школ количество посадочных мест в столовых выросло более чем на 6 тыс. за три года.

«В этом году планируется продолжение программы модернизации школьных столовых: еще в 31 школе будут проведены ремонты и замена технологического оборудования и мебели. Благодаря этому количество школьных ресторанов вырастет до 144», — резюмировала Рима Мухамедшина.