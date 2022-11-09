Более 13 тыс. пожилых татарстанцев прошли медосмотры в мобильных поликлиниках в этом году

Комплексную диспансеризацию в мобильных поликлиниках в этом году прошли 13,5 тыс. пожилых жителей удаленных населенных пунктов Татарстана. Об этом сообщила сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике и экспертного совета при Комитете Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

«Для проведения комплексной диспансеризации жителей удаленных населенных пунктов закуплены четыре мобильных комплекса мобильных поликлиник, которые в 2022 году выехали в 14 районов, охватили 62 населенных пункта. Всего были осмотрены более 13,5 тыс. человек», – сказала она.

Согласно данным спикера, в Татарстане на регулярной основе проводятся диспансеризация и профилактические медосмотры пожилых граждан. В первом полугодии такими мероприятиями было охвачено 137 тыс. человек. Кроме того, 104 мобильные врачебные бригады обслужили на дому еще более 24 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане проживают 157 долгожителей – граждан, перешагнувших столетний рубеж. Это 17 мужчин и 140 женщин. Самому пожилому жителю региона 102 года, он живет в Пестрецах, самая пожилая татарстанка – жительница Заинска, ей 107 лет.