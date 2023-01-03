В «Мобильных поликлиниках» Татарстана в 2022 году осмотрено почти 28 тысяч человек

В Татарстане мобильные комплексы совершили выезды в 111 населенных пунктов 23 районов республики. Осмотрено 27 тыс. 957 человек, из них в ходе второго этапа диспансеризации 5 тыс. 843 (20,9 %), рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Количество пациентов, у которых впервые выявлено заболевание по результатам обследования в мобильных комплексах – 2 тыс. 887, или 10,3 % от числа осмотренных. Еще 7 тыс. 426 жителям рекомендовано дополнительное обследование (26,6 % от числа осмотренных). Проведено – 6 тыс. 908 (93,0 % от числа нуждающихся), из них назначено лечение – 6 тыс. 853. Количество пациентов, которым рекомендована госпитализация – 857 или 3,1 % от числа осмотренных. Проведено всего – 788 (91,9 % от числа нуждающихся), из них 497 человек направлены на стационарное консервативное лечение, 291 человек – оперативное лечение.

«Эта программа пользуется большой популярностью среди граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах республики. Она успешна и доказала свою эффективность», – отметил Садыков.

Он рассказал, что в 2019 году за счет средств республиканского бюджета были закуплены четыре мобильных медицинских комплекса «Мобильная поликлиника» для выездов в районы республики, где имеется дефицит врачей-специалистов. Состав мобильных бригад различается. В целом, в работе участвуют акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог, кардиолог, сосудистый хирург, уролог, эндокринолог, врач УЗИ диагностики, врач функциональной диагностики (ЭКГ). В мобильный пункт также включен лабораторный комплекс.

Садыков добавил, что планируется закупить еще один мобильный комплекс. Также пройдет модернизация существующих.

В Татарстане профилактические осмотры и диспансеризацию прошли около 2 млн человек или 82% от плана. Кроме того, Садыков отметил, что в 2022 году в республике выполнено 168 вылетов санитарной авиации, эвакуировано 165 пациентов.

Всего в 2022 году в рамках регионального проекта по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение» выделено более 400 млн рублей на профилактические осмотры и обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.