В мобильный пункт на Сабантуе обратились 10 казанцев, желающих пройти службу по контракту

В Казани на площадке празднования Сабантуя работал мобильный пункт по отбору на службу по контракту. Десять человек выразили желание пройти такую службу. Об этом рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани, капитан Рустам Сафиуллин.

«Желающие есть, десять человек явно изъявили желание, в ближайшее время мы будем их оформлять через военкомат по месту жительства», – заявил Сафиуллин.

По его словам, во время работы мобильного пункта была возможность ознакомиться с условиями прохождения военной службы по контракту, с предоставляемыми льготами и социальными выплатами.

«Мы объявили о наборе в татарстанский батальон, который формируется исключительно из наших земляков на территории Татарстана, для участия в будущем в специальной военной операции», – отметил офицер.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам России объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса.