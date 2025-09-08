news_header_top
Общество 8 сентября 2025 19:00

В Многонациональной воскресной школе Казани открылось белорусское отделение

В Многонациональной воскресной школе Казани в новом учебном году открылось белорусское отделение. Об этом сообщила директор этой организации Маринэ Хухунашвилли на круглом столе, посвященном сохранению родных языков и культур народов РТ, в Доме дружбы народов РТ.

«У нас никогда не было такого отделения, хотя есть такая община со стажем. Пока у нас девять учащихся, но учебный год только начался», – рассказала она.

Хухунашвилли отметила, что в этом учебном году в воскресной школе функционирует 23 отделения. В организации работают 33 педагога дополнительного образования.

