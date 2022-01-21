В многоквартирных домах Казани заменили все лифты с истекшим сроком эксплуатации

В многоквартирных домах Казани на сегодня нет ни одного лифта с истекшим сроком эксплуатации. Об этом заявил заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин в ходе традиционного отчета по итогам работы сферы ЖКХ за 2021 год мэру города Ильсуру Метшину, сообщается на портале kzn.ru.

По его словам, с 2008 года в столице Татарстана подъемные механизмы заменили в 774 домах. Это составляет треть домов с лифтами от общего их числа.

«С 2008 года в городе капитально отремонтировано свыше 3,5 тысячи домов, в которых проживают более 836,5 тыс. человек. Только в прошлом году были проведены работы в 293 многоквартирных домах», — доложил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов.

Он сообщил, что в рамках капремонта проводится замена лифтов с истекшим сроком эксплуатации. С 2008 года в городе заменили 2448 лифтов, из которых 170 — в прошедшем году. Всего в Казани насчитывается 2410 домов, в которых установлено 9102 лифта.

Федеральная программа капремонта жилья родилась именно в Казани и по инициативе столицы Татарстана, напомнил мэр города Ильсур Метшин.

«В 2007 году, когда я только начинал работать мэром Казани, в городе было более 1,4 тысячи лифтов с истекающим сроком эксплуатации. Замена одного лифта стоила порядка 1,5 млн рублей. Это были огромные деньги, не под силу городу, как и в целом капитальный ремонт изношенного жилого фонда. В один день могли остановиться более тысячи лифтов. Мою боль услышал Минтимер Шарипович Шаймиев», — вспомнил Ильсур Метшин.

По его словам, тогда республика предложила федеральному центру рассмотреть возможность выделения средств. И 15 лет назад, на заседании президиума Госсовета по жилищной политике, который проходил в Казани, Президент России поручил правительству разработать федеральную программу.

«Так благодаря Казани зародилась программа капремонта жилья», — напомнил глава города.

На 2022 год в программу капремонта включен 171 многоквартирный дом.