В многоквартирном доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа

В многоквартирном жилом доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. В результате пострадали два человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

«Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека», — пояснили в пресс-службе.

В результате взрыва частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия, однако несущие конструкции не пострадали. При этом происшествие не привело к пожару. Из дома эвакуированы 100 человек, рассказали в МЧС.

Пострадавшие — 50-летние мужчина и женщина. «Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского медицинского университета <...>», — написал министр здравоохранения региона Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин в свою очередь уточнил, что пострадавшие находятся в реанимации. «У женщины — 95% ожогов тела, у мужчины — 35%. Оба в реанимации, терморегуляционная и баротравма», — написал он в Instagram’е.