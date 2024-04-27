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Происшествия 27 апреля 2024 19:35

В многоэтажке на Четаева в Казани загорелась квартира

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Сегодня вечером в одной из квартир на десятом этаже дома №58 по улице Четаева в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

К месту вызова прибыли пожарные. Местные жители активно делятся в соцсетях видео с места событий, на которых видно поднимающийся в небо внушительный столб дыма. Дальнейшая информация уточняется.

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