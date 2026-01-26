В многодетной семье Набережных Челнов родился 14-й ребенок

В Набережных Челнах сохраняется положительная тенденция к росту многодетности. В 2025 году в одной из многодетных семей в городе родился 14-й по счету ребенок – мальчик Эмир, а в семье Колошиных дочка Софья стала 10-м ребенком. Кроме того, два ребенка стали восьмыми в своих семьях, а пять малышей – седьмыми. Эти цифры, по словам начальника управления ЗАГС Равили Зариповой, отражают не только статистику, но и настоящее семейное счастье и уверенность в завтрашнем дне.

Общий анализ показал, что 41% новорожденных в 2025 году стали первенцами, 35% – вторыми детьми, 18% – третьими, а более 6% – четвертыми и последующими.

«Это закономерный результат последовательной и эффективной социальной политики», – отметила Зарипова на аппаратном совещании в мэрии.

Особым событием прошлого года стало рождение 38 пар двойняшек, которые пополнили челнинские семьи. Основная доля рождений приходится на родителей в возрасте от 25 до 35 лет.

Интересна и история семьи, где супруги впервые стали родителями в 54 года после 18 лет брака. Самым возрастным отцом в 2025 году стал мужчина, которому на момент рождения ребенка исполнилось 59 лет.