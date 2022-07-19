В митрополии РТ рассказали, как будут праздновать обретение Казанской иконы Богородицы

Стало известно, какие торжества запланированы накануне и в день 443-летней годовщины обретения Казанского образа Божией Матери.

Сегодня, 19 июля, в кинотеатре «Киномакс-IMAX» в ТРЦ «KazanMall» на Павлюхина, состоится премьера документального фильма «Святитель». Картина рассказывает о священномученике Гермогене – Первосвятителе, вдохновившем ополчение Минина и Пожарского на освобождение Москвы от польских интервентов в Смутное время. Фильм расскажет о периоде полувековой истории России от Ивана Грозного до воцарения династии Романовых.

Завтра, 20 июля, состоится открытие музея истории Казанской епархии.

В музее представлены предметы, которые расскажут о жизни христиан в Среднем Поволжье в VII-XX веках. В экспозицию вошли церковные облачения, старинные книги, экспонаты, говорящие о духовной крепости верующих в годы гонений на Церковь.

Одним из главных экспонатов музея стал посох святителя Гурия – первого архиепископа Казанского.

В этот же день, в 16.45, перед собором Казанской иконы Божией Матери откроется фотовыставка, посвященная годовщине освящения собора.

20 и 21 июля в Казанско-Богородицком монастыре, основанном на месте явления святыни, пройдут торжественные богослужения.

20 июля в воссозданном Казанском соборе будет совершаться всенощное бдение с чтением акафиста Царице Небесной. Начало богослужения в 17.00.

Фото: Татарстанская митрополия

Традиционный общегородской крестный ход с Казанским образом Царицы Небесной в этом году предварит торжественное богослужение 21 июля. Священники и миряне Татарстанской митрополии пройдут крестным ходом из Благовещенского собора Казанского кремля до места явления святыни.

Перед крестным ходом в Благовещенском соборе будет совершен молебен Божией Матери. Его начало 21 июля в 7.30.

После торжественной встречи святыни на месте ее явления будет совершена Божественная литургию. Богослужение в сослужении сонма архиереев Русской Православной Церкви в Казанском соборе совершит митрополит Кирилл. Песнопения Литургии исполнит хор Сретенского мужского монастыря.

В 18.00 в парке «Черное озеро» состоится концерт хора Сретенского монастыря города Москвы. Вниманию гостей будет предложена концертная программа духовной музыки. Вход свободный.