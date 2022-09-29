В митрополии объяснили, почему иерея Виталия Беляева сняли с прихода в селе Ташкирмень

В Татарстанской митрополии «Татар-информу» объяснили, что стало причиной снятия иерея Виталия Беляева с должности настоятеля храма святителя Гурия села Ташкирмень Лаишевского района РТ.

Сегодня в различных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что иерея Виталия Беляева лишили прихода после возвращения из зоны СВО.

В пресс-службе Татарстанской митрополии агентству объяснили, что 24 июня иерей Виталий Беляев, будучи настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в селе Куюки Пестречинского раойна РТ и настоятелем храма святителя Гурия Казанского в селе Ташкирмень Лаишевского района РТ, оставил места своего служения и без благословения правящего архиерея направился в составе волонтерской роты «Боевого братства» в зону проведения специальной военной операции в город Изюм Харьковской области Украины, где находился по 15 сентября 2022 года.

«Указанные выше храмы находятся в разных районах Татарстан. При этом в них обоих действуют свои приходские общины. Наличие одного настоятеля в приходах, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, уже является исключительным случаем. Еще до отъезда иерея Виталия, в связи с нехваткой у него времени, богослужения в храме села Ташкирмень совершались вторым священником храма села Куюки иереем Олегом Васиным. После отбытия в зону боевых действий иерея Виталия Беляева приход села Ташкирмень оказался брошенным, так как иерей Олег Васин был вынужден совершать богослужения в храме села Куюки», – объяснили в пресс-службе митрополии.

По информации митрополии, прихожане храма села Ташкирмень обратились к митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу с просьбой назначить настоятелем их храма иерея Олега Васина, которого они хорошо знали.

«Данный вопрос был рассмотрен на заседании Епархиального совета Казанской епархии, который в своем решении просил управляющего Казанской епархии назначить иерея Олега настоятелем храма села Ташкирмень, что и было сделано», – рассказали в митрополии.

Между тем, отметили, что иерей Виталий Беляев остается настоятелем прихода храма святителя Николая Чудотворца села Куюки Пестречинского района РТ.

«Деятельность этого прихода также далека от образцовой. По результатам проверки ревизионной комиссии на данном приходе было выявлено множество нарушений уставной и финансово-хозяйственной деятельности и дано время, чтобы исправить нарушения», – отметили в Татарстанской митрополии.

Что касается деятельности иерея Виталия в зоне боевых действий, в пресс-службе отметили, что иерей Виталий – не единственный священник Татарстанской митрополии, который находился или находится в зоне проведения СВО.

«При этом данные священнослужители имели на это благословение, были официально командированы и со всей ответственностью несли, либо несут свой пастырский долг, не занимаясь самопиаром, не фотографируясь с оружием, что канонически недопустимо для православного священнослужителя. А некоторые из них и положили свою жизнь за веру и Отечество, являясь истинными героями и пастырями Церкви Христовой», – подытожили в Татарстанской митрополии.