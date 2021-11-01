В Мирном Минниханов ознакомился с ходом строительства лыжно-биатлонного спорткомплекса

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства спорткомплекса по лыжным гонкам и биатлону в поселке Мирный города Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Рустаму Минниханову презентовали концепцию комплекса, доложили о выполненных работах, которые находятся в стадии завершения», — отмечается в сообщении.

Президент осмотрел пункт проката лыж, комнату хранения спортивного оружия для биатлона и стрельбище. Рустам Минниханов поручил не сбавлять темпов строительства и устранить выявленные недочеты.

Строительные работы для тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону ведутся с 2019 года. Ожидается, что объект будет завершен в январе 2022 года. Заказчиком выступает ГИСУ РТ, подрядчиком — ООО «Строительная компания «Эталон».