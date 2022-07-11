В Мирном чемпионами России по пулевой стрельбе стали два представителя Татарстана

Айгуль Хабибуллина и Евгений Потапов стали сегодня победителями Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба республиканской федерации.

Турнир по стрельбе из пневматического оружия, также как и чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия, проходят в эти дни в комплексе пулевой стрельбы «Динамо» в посёлке Мирный.

Сегодня воспитанники тренера Екатерины Лузгановой поднялись на высшую ступень пьедестала почёта в упражнении «винтовка пневматическая - пара-смешанная».

По итогам квалификации они шли вторыми, уступая лишь Владимиру Масленникову и Алине Хизбуллиной из Ямала-Ненецкого автономного округа.

В золотом матче татарстанцы взяли у них реванш, одержав победу со счётом 16-4.

Наши пулевики продолжают соревноваться в родных стенах. В ближайшие дни оба спортсмена выступят на чемпионате России в упражнении МВ 3х20 - стрельба из трёх положений.