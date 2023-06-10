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Политика 10 июня 2023 10:32

В Миргороде во время ночных ударов ВС России разрушен военный аэродром

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Военный аэродром в Миргороде Полтавской области и военная техника, которая была там размещена, получили повреждения, пожар локализован частично. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу военной администрации Полтавской области Украины Дмитрия Лунина.

«В районе военного аэродрома Миргород – есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники», – заявил Лунин в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар был частично локализован. Службы проводят мероприятия по перевозке техники в безопасные места размещения.

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