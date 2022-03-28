В мире впервые с начала марта снизились темпы распространения Covid-19

Темпы заболеваемости Covid-19 в мире впервые снизились с начала марта. Об этом сообщает ТАСС.

Число подтвержденных случаев инфицирования за четвертую неделю марта увеличилось на 10,9 млн, что на 15% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Темпы распространения инфекции стали резко снижаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а увеличиваться в европейских странах. Кроме того, темпы распространения Covid-19 также ускорились (в два раза) в Австралии — ежедневно здесь выявляют более 50 тыс. заболевших.

Больше всего ковид-случаев все еще регистрируются в Южной Корее — в среднем около 350 тыс. человек в сутки.

Также за неделю почти на четверть выросла смертность из-за последствий коронавируса — в мире умерли около 43,3 тыс. заразившихся.