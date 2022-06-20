В мире впервые с конца мая выросла заболеваемость Covid-19

На этой неделе число новых случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 3,4 млн — это на 300 тыс. больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заболеваемость начала расти впервые с конца мая, при этом смертность из-за последствий Covid-19 продолжает снижаться. За семь дней умерли 8,7 тыс. человек — это на 900 меньше, чем на прошлой неделе. Также этот показатель является новым минимумом с весны 2020 года.

В США в последние дни темпы распространения коронавируса немного снизились (в стране с начала июня начали выявлять менее 100 тыс. ковид-случаев в сутки).

Новые вспышки отмечаются в Колумбии (увеличение в полтора раза), подъем заболеваемости фиксируется в странах Азии и на Ближнем Востоке, а также в ряде европейских стран. Во Франции в сутки Covid-19 заражаются более 50 тыс. человек, чего не было с конца апреля. В Германии показатель вырос почти на четверть и составил свыше 80 тыс. инфицированных в день. В Италии в последние дни заболеваемость подскочила сразу вдвое, небольшой рост отмечается в Великобритании, Бельгии, Австрии.