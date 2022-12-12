«В мире признают – нас не хватает»: Светлана Ромашина о синхронном плавании «без России»

Самая титулованная синхронистка всех времен и народов Светлана Ромашина в интервью корреспонденту «ТИ-Спорт» рассказала о причинах побед сборной России, об отношении зарубежных коллег к бану российских спортсменов, а также высказалась о «революции» в мировом синхронном плавании и своем будущем в профессиональном спорте.

Светлана Ромашина: «В нашей стране на данный момент работают лучшие специалисты, поэтому, естественно, мы не ездим в те страны, которые являются нашими главными конкурентами» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Пока не решила с продолжением карьеры»

Какими судьбами в Казани, Светлана?

Как всегда, я рада приехать в Казань. Это один из самых близких и дорогих мне городов. Спасибо Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и местной Федерации синхронного плавания за организацию «Кубка Ромашиной» в рамках «Игр Дружбы». Считаю очень нужным проводить в данное время международный турнир для детей. Для спортсменов сейчас очень важно соревноваться, испытывать конкуренцию, видеть, что они нужны.

В декабре вы должны официально заявить, продолжите ли карьеру синхронистки, готовы сказать?

Декабрь только начинается, о моем решении узнаете чуть позже, недели через две.

Успешный опыт работы в тренерской бригаде сборной Италии на последнем чемпионате мира в Будапеште ни о чем не говорит?

Конечно, приятно, что нас, спортсменов синхронного плавания из России, приглашают работать в зарубежные сборные. Это полезный, интересный опыт. В нашей стране на данный момент работают лучшие специалисты, поэтому, естественно, мы не ездим в те страны, которые являются нашими главными конкурентами. Да, в прошлом году был интересный опыт работы в сборной Италии. Да, у них была бронзовая медаль на последнем чемпионате Европы, но эта медаль была в отсутствие сборной России, поэтому их результат местоположения особо не изменился. Тем не менее считаю, что итальянки показали себя достойным образом.

Как прокомментируете запрет на выступления россиян на международных соревнованиях?

Здорово, что мы в такое время проводим такие масштабные соревнования, как «Игры Дружбы». Повторюсь, что сейчас нашим спортсменам крайне необходимы старты и конкуренция. Я уверена, что большинство спортсменов справляется со всем этим очень даже хорошо. Понимаю, как безумно сложно спортсменам и тренерам, надеюсь, что наше спортивное руководство сделает всё, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену.

«Новые правила не позволяют показать всё, что мы умеем, мы не можем показать свою индивидуальность, не можем выразить полностью характер программ в плане артистизма» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Революция в синхронном плавании? Сама не до конца представляю»

Вам лично приходилось сталкиваться с реакцией зарубежных коллег на отстранение наших спортсменов от международных соревнований?

Во время проведения чемпионата мира в июне и чемпионата Европы в августе у меня были контакты, общение с иностранными синхронистками. Некоторым я писала, поздравляла лично, видя, что кто-то вырос в своем мастерстве, некоторые писали мне. И никто не говорил про какие-то политические моменты, напротив, все были рады слышать друг друга. Да и в нашем спортивном сообществе мы никогда ранее не обсуждали политику. Большинство моих коллег признали, что сборной России не хватает. Все прекрасно понимают, что за время нашего отсутствия сменился мировой лидер, но это не означает, будто мы сдаем свои позиции. Будем продолжать бороться, как только мы вернемся.

Как вы относитесь к введению новых правил в соревнованиях? Их некоторые считают революцией.

Этот турнир еще проходит по старым правилам, не так просто и быстро можно перейти на новые. Изменения действительно очень большие, очень много завязано на математических вычислениях, важна тактика — кто и какую программу по сложности поставит, над этим нужно много работать. Не уверена, что все это принесет что-то новое в плане артистического синхронного плавания. Много моментов, разрешенных раньше, где мы могли показать свою красоту и индивидуальность, к сожалению, урезано.

Вы заметили, что «правила не позволяют показать всё, что мы умеем», что вы имели в виду?

Я имела в виду как раз новые ограничения, новые рамки, из-за чего мы не можем показать свою индивидуальность, не можем выразить полностью характер программ в плане артистизма, не можем выразить свои более сильные технические стороны. Потому что они не прописаны в правилах.

По-вашему, новые правила пойдут на пользу популяризации или во вред красоте?

Я сама не до конца представляю, как все это будет выглядеть именно на международных стартах. В моем понимании, сейчас идет выравнивание всех команд. Как мне кажется, мы будем видеть одни и те же элементы. Потому что за определенные элементы команды получают определенные баллы. И все будут стараться набрать как можно больше этих баллов. Вопрос – как видоизменить эти компоненты, чтобы хоть как-то отличаться от других команд. Пока все это очень сложно представить. Будем надеяться, что будут более расширенные рамки, в которых мы сможем показывать себя целиком.

Новые правила как-то повлияют на ваше решение о продолжении карьеры?

Не знаю, подождите, посмотрим. Те правила, которые я изучала, в принципе не принесли бы мне ущерба или вреда в то время, когда я выступала. Потому что очень много технических вопросов, а я считаю себя в какой-то степени технарем, то есть человеком, достаточно хорошо выполняющим технические элементы. Мне бы не составило проблем переквалифицироваться по новым правилам. Но, конечно, время из-за новых правил будет интересное и даже хитрое. Кто кого переиграет.

«Мужчины пока по-прежнему соревнуются только в смешанных дуэтах, они борются за попадание на Олимпийские игры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сначала была против мужчин в синхронном плавании»

По новым правилам мужчины соревнуются в микст-дуэтах. Вы принимаете такое решение, противоречащее самой природе столь красивого и женственного вида спорта?

Да, мужчины пока по-прежнему соревнуются только в смешанных дуэтах, они борются за попадание на Олимпийские игры, что я считаю абсолютно правильным, хотя изначально я в какой-то степени была противником мужчин в синхронном плавании. Но понимаю, что мир не стоит на месте и благодаря мужскому синхронному плаванию о нашем спорте больше узнают. Это делается для гендерного равенства, за что и борется МОК. Мы готовы бороться со всеми на общих правилах. Сейчас обсуждается вопрос о внедрении мужчин в групповые соревнования. Вот этот момент и является основным в нашем виде спорта.

Кстати, официальное переименование с вывеской «артистическое синхронное плавание», утвержденное ФИНА в июле 2017 года, в принципе работает?

Да, так и есть, было такое переименование. Но у нас не слышали такого термина, потому что наша федерация по-прежнему называется Федерацией синхронного плавания России.

Многократная чемпионка Европы и мира Светлана Ромашина в дуэте со Светланой Колесниченко завоевали золото в произвольном дуэте, тренер Татьяна Данченко Фото: synchrorussia.ru

«Ни разу все свои медали не надевала»

Вы самая титулованная синхронистка в мире, хоть раз пробовали надеть одновременно все свои 44 золотые медали?

Честно говоря, не пробовала. Даже не считаю их, они все разные — с Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Вот олимпийские медали – да, конечно, надевала. Признаюсь, что это очень тяжелая ноша, но приятная ноша, еще и некоторая ответственность.

Сейчас у вас есть предложения о работе из других стран?

Да, и достаточно много. Предлагают приехать, поставить программу по новым правилам, проконсультировать. Но пока такое время, что я взяла паузу.

А за Евгения Плющенко продолжаете болеть?

Это было очень, очень давно. Но я продолжаю болеть за всех российских спортсменов.

Реноме самой титулованной синхронистки помогает вам в жизни, скажем, двери открывать в нужных кабинетах?

Я стараюсь не думать и не вспоминать об этом каждый день. В большей степени я вспоминаю об этом благодаря вам, журналистам. Да, мне приятно это слышать, но при этом я не считаю это каким-то особым положением, которым я могу пользоваться. Я считаю себя достаточно скромным человеком, который не будет открывать двери ногами, и кем бы ты ни был, прежде всего, ты должен уважительно относиться к людям, и лишь тогда ты сможешь добиться успеха.

С 1998 года сборная России не проиграла ни одного соревнования, в которых участвовала. Одна из причин стабильных успехов в тренерском имени Татьяна?

Да, секрет нашего успеха, наших побед, конечно, наши тренеры. Главный тренер Татьяна Покровская работает со сборной с 1998 года, и мой личный наставник Татьяна Данченко, с которой я сотрудничаю с 1999 года и по сей день. Спортсменки меняются, тренеры остаются, и остаются те же самые результаты.

Вы согласны, что и природа вам помогает, мы-то лучше других знаем о красоте наших женщин?

Знаете, говоря о спорте, мы в меньшей степени думаем о красоте своей внешней – важнее быть красивым, добрым и правильным внутри. Душевным и честным человеком. На этом строятся и личные взаимоотношения, и отношения в спорте. И главная причина наших побед – это наши тренеры и труд.

«В форме себя держу: минуты две точно продержусь под водой» Фото: synchrorussia.ru

«Минуты две под водой точно продержусь»

В яхтинге уже освоились? Вы ведь были участницей официальных соревнований.

К сожалению, я пропускала сезон, но яхтинг был и есть в моем сердце. Потому что это очень интересно и увлекательно. Вот только выездов за границу сейчас бывает не так много, поэтому и это все на паузе.

Режим «ни дня без шоколадки» продолжаете соблюдать?

Вы хорошо подготовились (смеется). Не то чтобы каждый день, может быть, через день. Но шоколад все равно остается.

Чем в первую очередь займетесь – сбором грибов или рыбалкой?

Я люблю и грибы, и рыбалку! Выбор между этими занятиями – самая большая для меня проблема. Наверное, выберу поход за грибами.

Ваша собака Герда, встречая вас дома после поездок, не скрывает бурной радости, а кошка Гретта, по вашим же словам, никак не реагирует. Вы понимаете, кто есть настоящий друг человека?

Кошка сейчас с нами не живет – у нашего ребенка открылась аллергия на кошек, а собака с нами по-прежнему. В Москве висит очень много баннеров в поддержку животных, а я являюсь послом одного из фондов, который занимается помощью бездомным животным. Поэтому позиционирую себя чемпионом, берущим собак из приюта.

Продолжаете помогать одному из столичных детских домов?

Сейчас в меньшей степени, больше мой муж этим занимается. Собираем на благотворительность, муж занимается поездками в детский дом.

Ваша пятилетняя дочь Саша продолжает заниматься и плаванием, и танцами, и коньками?

Да, она занимается и плаванием, и коньками, периодически, по желанию, занимается танцами, раньше ходила на балет. В принципе продолжает совершенствовать все свои навыки. Мы ни в коем случае не хотим быть родителями, которые указывают ребенку, что надо делать и чем заниматься. Но при всем при этом дочь мне говорит, что хочет стать как мама.

Вы продолжаете поддерживать себя в прекрасной форме. Можете продержаться под водой, как в лучшие годы, четыре с половиной минуты?

Нет. Но в форме себя держу – минуты две точно продержусь.

Вы всерьез намерены заняться международной дипломатией?

Международной спортивной дипломатией. Для того, чтобы у наших спортсменов была возможность выступать под российским флагом, чтобы они чувствовали себя спокойными и защищенными на международной арене.