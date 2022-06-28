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Здоровье
28 июня 2022  07:22

В мире подтвердился первый случай заражения человека Covid-19 от кошки

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В Таиланде подтвердился первый случай передачи коронавирусной инфекции от кошки к человеку. При этом вирусом заразились не только хозяева животного, но и ветеринар, проводивший осмотр. Об этом со ссылкой на ученых Университета принца Сонгкла сообщают «Известия».

Случай зарегистрирован в Бангкоке. Когда отец и сын были госпитализированы с Covid-19, их кошку отправили на обследование к ветеринарам. 

В процессе осмотра животное чихнуло на врача, а через неделю у медика проявились лихорадка и кашель. Мазок показал, что животное заражено коронавирусом, к тому же тем же вариантом, что и владельцы, а также ветеринар.

Ученые подчеркивают, что врач не имела контактов с зараженными либо контактными по Covid-19, поэтому утверждают, что она заразилась от больной кошки. Тем не менее, подчеркивают они, в целом вероятность передачи этого вируса от животного к человеку остается низкой.

«Иностранные ветеринары даже не рекомендуют проводить тестирование собак и кошек на коронавирус, так как вероятность передачи вируса от животных человеку крайне низка. Хотя известно, что кошки более подвержены коронавирусу, чем собаки», — сообщил изданию эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

#коронавирус #таиланд
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