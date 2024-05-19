«В мире нет мест, где это невозможно»: грозит ли наводнение Казани?

Иршат Вахитов: «Что касается Казани, то здесь нельзя сказать, что опасности наводнения нет. Город находится у большой воды — рядом с Волгой»

Фото: © Юлай Низаев / «Татар-информ»

«В гидрологии считается, что природные наводнения случаются раз в 100 лет»

– Иршат Сайдашевич, может ли Казань оказаться под водой во время весеннего паводка или летних ливней? Если да, на какую высоту может подняться уровень рек, каким зданиям грозит опасность и как долго они будут стоять в воде?

– Вообще в мире нет таких мест, где наводнения невозможны. Как мы видим сейчас, даже в города Саудовской Аравии из-за сильных дождей пришла вода. Что касается Казани, то здесь тоже нельзя сказать, что опасности наводнения нет. Город находится у большой воды — рядом с Волгой. Также у нас есть сравнительно малые реки, такие как Казанка, Нокса, Солонка, Киндерка, Сухая река. Рядом с ними тоже очень много домов.

Поэтому вопрос может стоять только так: если наводнение случится, какой ущерб оно может нанести Казани? В городе достаточно много территорий с низким рельефом. Таких мест много в Ново-Савиновском, Кировском, Авиастроительном районах. История помнит случаи наводнений в Казани: например, в 1947 году Казанка во время весеннего паводка поднялась до 56 метров. А в 1926 году Волга поднялась так высоко, что вода добралась до мест, где сейчас проспект Ибрагимова, ТРК «Тандем». Но надо учитывать, что в те времена еще не было Куйбышевского водохранилища. Скорее всего, те наводнения были вызваны разными факторами.

Наводнения ведь могут быть природного и техногенного характера. По природным причинам у нас они тоже могут происходить. В гидрологии считается, что наводнения случаются раз в 100 лет. Вероятность природного наводнения у нас составляет 1 процент. Под природными причинами мы подразумеваем весенний паводок после снежной зимы. Также опасность наводнения возникает в те годы, когда снег ложится поздно, при этом его выпало много.

Таким образом, в истории Казани были случаи, когда вода поднималась выше 50 метров. Если предположим, что наводнение такого масштаба повторится, то под водой могут остаться железнодорожный вокзал, Колхозный рынок, метро, центральная часть города…

Сейчас Казань охраняют надежные дамбы. Есть дренажные каналы, другие сооружения. Леса тоже служат препятствием для наводнений.

«В этом году снега было много, но земля не сильно промерзла. Поэтому талая вода впиталась в почву»

– В этом году снега было очень много. Но, кажется, больших наводнений в Татарстане не наблюдалось.

– Обычно наводнения случаются, когда весна приходит рано и сразу устанавливается теплая погода. Здесь тоже должны сойтись разные факторы. Например, в этом году снега было много, но земля не сильно промерзла, поэтому талая вода впиталась в почву. Не было такого, чтобы вода в большом объеме стекала в реки. Я сам, как гидролог, в этом году к весне относился очень спокойно. В Куйбышевском водохранилище воды мало, там было место для наполнения. Опасность, возможно, угрожала отдельным местам. Но летом малые реки запросто могут выйти из берегов, если вдруг начнутся сильные ливни.

«В этом году снега было много, но земля не сильно промерзла, поэтому талая вода впиталась в почву. Не было такого, чтобы вода в большом объеме стекала в реки» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Многие считают, что стоит зимой случиться обильному снегопаду, весной это обязательно приведет к мощному паводку и наводнениям. Но, как я уже говорил, тут должно сойтись много разных факторов.

– Вы сказали, что дамбы у Казанки и Волги надежны. Контролируется ли их состояние и насколько они надежны? Если они будут разрушены, может ли это привести к подтоплению Казани?

– Наши дамбы строились более полувека назад, и, конечно, их необходимо содержать в хорошем состоянии, ремонтировать. Насколько я знаю, специалисты контролируют их надежность. Думаю, трагические события в Оренбургской области стали еще одним уроком. Наши дамбы были построены при Советском Союзе, из бетона, поэтому они крепкие. А Оренбургская область ведь еще и степной регион! После этих событий еще раз проверят, если надо – отремонтируют.

Если дамбы прорвет, Казань действительно может подтопить. Кировский и Вахитовский районы – места с наибольшей опасностью наводнения.

Если дамбы прорвет, Казань действительно может подтопить. Кировский и Вахитовский районы – места с наибольшей опасностью наводнения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наводнение от малых рек грозит нам даже чаще»

– А если выйдут из берегов наши малые реки, какие места Казани могут оказаться под водой?

– У Киндерки в Дербышках, у Ноксы, протекающей по Приволжскому и Советскому районам, территории Авиастроительного района близ рек Солонка и Сухая. Дома у Ноксы ежегодно подвергались подтоплению, сейчас, после сооружения моста, я об этой проблеме не слышал. До этого каждый год в МЧС готовились эвакуировать 1200 человек из примерно 300 домов.

Главное – не селиться у поймы реки. Надо строить сооружения на 30-40 метров дальше, выше. Домов, расположенных в долинах, много. Отвечая на ваш вопрос, скажу: наводнение от малых рек грозит нам даже чаще.

Что касается крупных рек, то в последние годы наводнений, связанных с высоким уровнем воды в Волге, не наблюдается и в других регионах.

– Если подтопит Московский район, на какую высоту вода может подняться у здания «Татмедиа»?

– Максимум, наверное, на 1-2 метра. Если не будет большой волны, конечно. Это место защищено с обеих сторон.

– Вы сказали, что не рекомендуется строительство поблизости рек. Но мы сегодня видим, что застройщики стремятся занять именно красивые прибрежные зоны.

– Строительство у рек, в речных долинах – это не очень хорошо и по стоимости, и в плане безопасности. Не должны люди жить в страхе перед наводнением. Давайте оставим долины рек зелеными зонами и парками!

Юлай Низаев, intertat.tatar, перевод с татарского