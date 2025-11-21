В Минземимуществе РТ прошла стажировка муниципальных служащих

Фото: пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ

В Министерстве земельных и имущественных отношений РТ закончилась двухдневная стажировка муниципальных служащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обучающая программа включала в себя освоение базовой теории и практики по управлению и распоряжению имуществом муниципалитета и земельными ресурсами, находящимися в ведении районов и городских округов республики.

Для проверки навыков, изученных в ходе программы, участники прошли аттестацию в форме тестирования и получили удостоверения Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ.

«Завершая нашу 15-ю стажировочную площадку, хочу искренне пожелать всем вам дальнейшей продуктивной работы на ваших ответственных постах. Уверен, что полученные знания найдут практическое применение в вашей повседневной деятельности и помогут эффективнее решать задачи, стоящие перед муниципалитетами», — сказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Кроме того, Аглиуллин поблагодарил Высшую школу государственного и муниципального управления КФУ за активное содействие в организации и проведении обучения.